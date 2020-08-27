Sterling’in test sonucu negatif

Atletizm dünyasının efsane isimlerinden Usain Bolt’un geçtiğimiz günlerde düzenlediği ve salgın kurallarının hiçe sayıldığı doğum günü partisinin ardından koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti. Partide yer alan ünlü isimlerden biri de Manchester City’nin yıldız futbolcusu Raheem Sterling’di. İngiliz yıldızın bu haberi duyar duymaz test yaptırdığı ve sonucun negatif çıkması sonrası çok rahatladığı belirtildi.