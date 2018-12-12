İngiltere Premier Lig’de iki hafta önce oynanan Arsenal-Tottenham karşılaşmasında ev sahibi ekibin siyahi yıldızı Aubameyang’a, konuk ekip tribünlerinden bir muz kabuğu fırlatılmıştı.

Gabonlu forvete yapılan bu ırkçılık olayı hâlâ konuşulurken, geçtiğimiz hafta Chelsea tribününden bazı taraftaların, Manchester City’nin siyahi yıldızı Raheem Sterling’e ırkçı tezahüratlar yaptığı tespit edilmişti.

İlk yarıda yaşanan yaklaşık 10 saniyelik olayda Sterling’e, “Pis z...i” şeklinde küfürler edildiği öne sürülmüştü. Chelsea ve emniyet birimleri, konuyla ilgili olarak 4 Chelsea taraftarı hakkında soruşturma başlattı.

Chelsea, olaya karıştığı belirlenen taraftarlarına stadyuma giriş yasağı getirdi.

‘Kendimden utanıyorum’

Çekilen görüntülerde Sterling’e, ırkçı ifadeler kullandığı iddia edilen Coling Wing, karşılaşmanın ardından hayatının karardığını söyledi.

Üst düzey bir firmada çalışan ve Londra’da 500 bin Pound’luk evde oturan 2 çoçuk babası 60 yaşındaki Wing, çok üzgün olduğunu söyledi.

Wing, “O an kontrolümü kaybettim. Ancak asla ırkçılık yapmadım. Bu olayın ardından hem işimi hem de 10 yaşından beri aralıksız olarak izlediğim kulübüm Chelsea’nin sezonluk kombinesini kaybettim. Kendimden çok utanıyorum ve çok kötü hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Bu arada 2-2 biten Everton-Watford maçında da konuk ekibin siyahi yıldızı Isaac Success’e ırkçılık yapıldığı konuşuluyor.

Sterling modası!

Irkçı söylemlere maruz kaldığı için İngiltere’de gündeme oturan Manchester City’nin yıldızlarından Raheem Sterling, The Glass adlı Dergi’ye kapak oldu.

Sterling, dikkat çekici ceketi, şortu, çorapları ve spor ayakkabısıyla ilginç bir moda akımı başlatmış oldu.

24 yaşındaki oyuncu, Instagram adresinden de fotoğraflarını paylaştı.