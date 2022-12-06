İngiltere'nin, Senegal'i 3-0 yendiği maçın kadrosundan Raheem Sterling son anda çıkarılmıştı.

Sterling'in, Başkent Londra'daki evinin, eşi ve çocuklarının olmadığı sırada soyulduğu bildirildi. Hırsızların, evden toplamda 300 bin Pound değerinde eşya çaldığı, Sterling'in de olayı haber alır almaz İngiltere'ye döndüğü öğrenildi.

Ada ekibinin hocası Gareth Southgate, ailenin her şeyden daha önemli olduğunu belirterek, "Sterling, takıma dönüp dönmeyeceğine kendisi karar verecek" dedi.