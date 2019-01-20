Stephens 4. turda elendi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta tek kadınların 5 numaralı seribaşı Sloane Stephens, Anastasia Pavlyuchenkova’ya 2-1 yenilerek elendi.

Avustralya’nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 7. günü, 5 numaralı seribaşı Sloane Stephens ile dünya 44 numarası Anastasia Pavlyuchenkova arasındaki tek kadınlar 4. tur maçıyla tamamlandı.

2017 ABD Açık şampiyonu Stephens, ilk seti 7-6 aldı ancak Pavlyuchenkova, 2. seti 6-3 kazanarak mücadeleyi final setine taşıdı.

Son sette de rakibine 6-3 üstünlük kuran Pavlyuchenkova, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi.

Djokovic ve Halep korta çıkacak

Yarınki 4. tur maçlarında erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, 15 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev de 16 numaralı seribaşı Milos Raonic ile karşılaşacak.

Kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Simona Halep ile 16 numaralı seribaşı Serena Williams ve 4 numaralı seribaşı Naomi Osaka ile 13 numaralı seribaşı Anastasija Sevastova mücadele edecek.