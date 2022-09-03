NBA ekiplerinden Golden State Warriors'ın yıldız basketbolcusu Stephen Curry, kariyeri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ABD basınında yer alan haberlere göre Kariyerini Warriors'ta noktalamak istediğini belirten Curry "13. yılımı geride bıraktım. Dürüst olmak gerekirse, hiç ayrılmak istemiyorum. Burasının benim tek evim olmasını istiyorum. Basketbol kariyerim bittiğinde ne olacağını düşündüğümde; burada köklerim olacak, burada hala bir varlığım olacak ve biz buraya ev diyeceğiz." sözlerini dile getirdi.

Charlotte Hornets itirafı

Warriors haricinde ise yalnızca Charlotte Hornets de forma giymek isteyebileceğini belirten yıldız basketbolcu, "Her zaman söyledim, kariyerimi Golden State'de bitirmek istiyorum, bu benim için çok önemli. Ancak herkes bana soruyor, 'Bir yıl Hornets için oynamak istemiyor musun?' Herhangi bir söz vermiyorum, ancak söyleyebileceğim tek şey, Golden State Warriors haricinde oynamak istediğim bir takım olsaydı, orası olurdu. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar."

Babası Hornets'te oynadı

Stephen Curry’nin babası Dell Curry de yaklaşık 10 yıl boyunca Charlotte Hornets forması giymişti, ayrıca yıldız basketbolcu lise dönemini de Charlotte'da geçirmişti. Bu nedenlerle Curry’nin yakın bir ilgisi bulunuyor.

Son şampiyon

Kariyerinde yalnızca Golden State Warriors forması giyen Curry, geçtiğimiz sezonu takımıyla şampiyon olarak tamamlarken, toplamda 4. kez bu başarıya ulaşmayı da başarmış oldu. Ayrıca yıldız basketbolcunun kariyerinde 2 normal sezon MVP'si ve 8 kez NBA All-Star seçilme başarıları da bulunuyor.







