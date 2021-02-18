Stephen Appiah, kariyerine son vermiş eski bir futbol oyuncusudur. Ayrıca eski Gana milli takımı oyuncularındandır. Tam 15 sene Gana milli takım forması ile maçlara çıktı ve iyi bir performans gösterdi. Futbolcu, eskiden ön libero mevkiinde oynamaktaydı. Stephen Appiah ülkemizde de forma giymiştir. Ülkemizde formasını terlettiği kulüp ise Fenerbahçe’dir. Appiah, ön liberonun yanında yan mevkii olarak merkez orta saha pozisyonunda da forma giymekteydi. Futbolcunun farklı pozisyonlarda oynama yeteneği onu avantajlı durumda tutuyordu. Appiah, 1 metre 78 santim boyundadır. Oyuncu sağ ayağıyla oynamaktaydı. 1 Temmuz 2012 tarihinde futbol kariyerine son vermeye karar verdi. Futbolcu 2012 yılında futbolu bıraktığında 17 senedir kariyerine devam ediyordu. Futbolcunun kariyeri boyunca eriştiği en yüksek piyasa değeri 11.23 milyon Euro idi. Bu piyasa değerine futbolcu 24 Temmuz 2006 tarihinde ulaşmıştı.

Stephen Appiah kimdir, nerelidir?

Stephen Appiah aslen Gana ülkesindendir. Bu ülkenin Akra şehrinde doğmuştur. Kariyerine de yine kendi ülkesinde adım atmıştır.

Stephen Appiah kaç yaşında?

Stephen Appiah 2021 yılında 41 yaşına gelmiş bulunuyor. Futbolcunun doğum tarihi ise 24 Aralık 1980 şeklindedir. Futbolcu 15 yaşındayken profesyonel futbol kariyerine başlamıştı.

Stephen Appiah Fenerbahçe’ye hangi takımdan geldi?

Ganalı futbolcu Fenerbahçe’ye Juventus takımından transfer edilmişti. Stephen Appiah ülkemizde Fenerbahçe takımı ile Süper Lig forması giydi. Burada üç sene boyunca oynadı ve daha sonra transfer edildi.

Stephen Appiah’ın Kariyeri Hakkında Bilgiler ve Oynadığı Takımların Listesi

Stephen Appiah kariyerinde pek çok farklı takımla beraber oynadı ve forma giydi. Bu takımlar arasında çeşitli ülkelerin kulüpleri bulunuyor. Futbolcu, yine ülkesinin takımlarından Hearts of Oak ile alt yapı kariyerine giriş yapmıştı. Aynı zamanda bu takım doğduğu şehir Akra’nın takımıydı. Burada takımın U – 19 takımında da oynamaya imkanı buldu. Daha sonra takımın profesyonel kadrosuna alındı.

Appiah, memleketi olan Gana, Türkiye, İtalya ve Sırbistan takımlarında forma terletti. Bazı dönemlerde kulüpsüz olarak kalmayı tercih etti. Bir süre kiralık olarak oynadı.

Stephen Appiah’ın kariyerinde oynadığı profesyonel takımların listesi şu şekildedir:

Hearts of Oak (Gana takımı / 1995 ve 1997 arası): Hearts of Oak ile 21 maça çıktı. 19 adet gol kaydetti. Udinese Calcio (İtalyan takımı / 1997 ve 2000 yılları arasında): Bu takımla beraber 36 maçta forma giydi. Hiç gol atmadı. Parma Calcio 1913 (İtalyan takımı / 2000 ve 2003 yılları): Burada 28 maçta sahaya çıktı fakat hiç gol atamadı. Juventus Football Club (İtalyan takımı / 2003 ve 2005 yıllarında): Juventus ile 48 adet maçta top oynadı. Bu takımdayken 3 adet gol atmayı başardı. Fenerbahçe (Türk takımı / 2005 ve 2008 yıllarında oynadı): 64 maçta sahaya çıkma şansı buldu.

Fenerbahçe’de kaydettiği 11 golü bulunuyor. Bologna FC 1909 (İtalyan takımı / 2009-2010 sezonu): Bologna takımında 2 defa maça çıktı. Burada atmış olduğu herhangi bir gol bulunmuyor. Associazione Calcio Cesena (İtalyan takımı / 2010-2011 yılları arasında) Cesena’da bir sezon boyunca forma giydi. Bu takımda atmış bulunduğu herhangi bir gol bulunmuyor. Toplamda 1 adet maçta boy gösterdi. FK Vojvodina (Sırbistan takımı /2012 ): Bir süre kulüpsüz kaldıktan sonra bu takıma transfer oldu. Vojvodina futbolcunun oynadığı son takım oldu. Burada bir sezon boyunca forma giydi, 11 adet maça çıktı. 1 adet gol kaydetmeyi başardı ve takımına puan kazandırdı.

Kiralık takımı: Brescia Calcio (İtalya takımı / 2002-2003 sezonunda forma giydi): Bir sezon boyunca Brescia ile sahalara çıktı. Parma tarafından bu kulübe kiralık olarak gönderilmişti. Burada kiralık olarak kaldığı süre boyunca 31 maça çıktı. Brescia Calcio takımında toplam 7 adet gol attı.

Stephen Appiah ülkesi Gana’nın eski milli futbolcularındandır. Gana on beş sene boyunca milli takımda forma giymesi için çağrıldı. Yetenekli futbolcu, Gana milli takımında tam olarak 67 defa forma giyme şansına erişti.

Stephen Appiah’ın Gana milli takım forması ile atmış bulunduğu toplam da 14 adet golü bulunuyor.