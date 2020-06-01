Stephanie Harvey: Valorant, CS:GO kadar popüler değil

Diyagonel.net’den Sema Nur Özgül, Counter Strike arenasının eski isimlerinden olan Stephanie Harvey veya bilinen adı, missharvey ile bir röportaj gerçekleştirdi. Hem Counter Strike hem de Counter Strike: Global Offensive oyunlarında rekabetçi şekilde yer alan missharvey, Riot Games’in yeni oyunu VALORANT hakkında da açıklamalarda bulundu.

missharvey, “Valorant’ın geleceğini nasıl görüyorsunuz. LOL ve Cs:Go gibi hayran kazanacak bir oyun olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusunun kendisine yöneltilmesi üzerine oyunun geleceği ve geliştirilmesi gereken noktalar hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

VALORANT’ın şu anda CS:GO kadar popüler olmadığını söyleyen profesyonel isim, oyunun League Of Legends ve CS:GO kadar popüler olacağını fakat oyundaki hareketler konusunda özellikle çalışılması gerektiğini belirtti.

Açıklamasının devamında missharvey şunları söyledi:

“Diğer taraftan CS-Go gibi bir oyundan çok daha fazla derinlik var. Bence biz, daha fazla büyüdüğünü göreceğiz. Gerçekten oynaması eğlenceli bir oyun. Beni 20 yıl önce CS ‘ye başladığım ki gibi hissettiriyor. Çok çok benzer ve o zamandan bana bu hissi veren bir oyun olmadı bu yüzden bu oyunu oynamak harika.”

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