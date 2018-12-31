Stephane Mbia mesaj gönderdi

Hebei China Fortune ile yollarını ayıran ve sezon başında Fransız temsilcisi Toulouse ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Stephane Mbia’nın, menacerler aracılığıyla Trabzonspor’a mesaj gönderdiği öne sürüldü. Onazi’nin sezonu kapatması sonrasında orta saha arayışlarını sürdüren Fırtına’nın ise Senegalli oyuncuya ‘Bonservis sorununu çözmen gerek’ şeklinde cevap verdiği iddia edildi. 2015-16 sezonunun ilk yarısında Bordo-Mavili formayı giyen Mbia, bu sezon Fransız ekibinde yalnızca 5 maçta 447 dakika süre aldı.