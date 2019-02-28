Step Aerobik İl Birinciliği tamamlandı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 Sezonu Okullar Arası Step Aerobik İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

28 Şubat 2019, Perşembe 11:22
- A +
Step Aerobik İl Birinciliği tamamlandı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 Sezonu Okullar Arası Step Aerobik İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Atatürk Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara küçükler kategorisinde 3 takımdan 30 sporcu, yıldızlar kategorisinde 2 takımdan 20 sporcu ve gençler kategorisinde 2 takımdan 20 sporcu olmak üzere toplamda 70 sporcu katıldı.

Müsabakalarda birinci olan yıldız ve genç takımlarımız 28-29 Mart 2019 tarihlerinde Manisa’da düzenlenecek Okullar Arası Step Aerobik Türkiye Birinciliği müsabakalarında ilimizi temsil edecekler.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; müsabakalarda birinci olarak İlimizi Türkiye Şampiyonasında temsil edecek olan takımlarımızı tebrik ederek başarılar diledi.

İHA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.