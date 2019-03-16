Stefanos Dedas: İki takım da hak etti ama onlar kazandı

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Stefanos Dedas, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında Türk Telekom’a 84-78 yenildikleri maçta iki takımın da kazanmayı hak edecek mücadeleyi sergilediğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Dedas, "Bugün sadece 1 maç kaybettik. Müsabakada iyi olduğumuz ve kötü oynadığımız bölümler vardı. İki takım da maçı kazanmayı hak etti ancak onlar kazandı. Türk Telekom’un yerli rotasyonunda değerli oyuncuları var. Bu oyuncular skora katkı yaptı. Mağlubiyetler de bu oyunun bir parçası. Takımı daha üst seviyeye nasıl çıkarız ona bakmamız gerekiyor. Genel olarak iyi bir sezon geçiriyoruz. Play-off oynamak istiyorsak. Evimizde daha iyi oynamamız gerekiyor." diye konuştu.

AA