Stefanos Dedas: Bizim için zor maçtı

Anadolu Efes'e 86-73 kaybeden Bahçeşehir Koleji’nin başantrenörü Stefanos Dedas, Anadolu Efes’in çok iyi bir takım olduğunu kaydetti.

07 Nisan 2019, Pazar 17:46
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Stefanos Dedas: Bizim için zor maçtı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 25. haftasında Anadolu Efes'e 86-73 kaybeden Bahçeşehir Koleji’nin başantrenörü Stefanos Dedas, Anadolu Efes’in çok iyi bir takım olduğunu kaydederek, "Bugün oyun ve maç istediğimiz, planladığımız gibi geçti. Bu karşılaşmaya iyi hazırlandık. Anadolu Efes’e karşı oynayacağımız en iyi maçı oynadık ve kazanma noktasına getirdik. Bizim için zor bir maçtı. Bu maçı en iyi şekilde geçirdik. Önümüzdeki iki maça bakacağız. Bu iki maça çok iyi hazırlanıp oradan istediğimiz sonuçla dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bahçeşehir Koleji’nin ABD’li oyuncusu Manny Harris ise yaptıkları hataları Anadolu Efes’in değerlendirdiğini dile getirdi.

AA

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