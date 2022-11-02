İtalya Ligi Serie A'da son şampiyon Milan, teknik direktörü Stefano Pioli'nin sözleşmesini 2025'ekadar uzattı.

2019'dan beri Kırmızı Siyahlılar'ın başında olan 57 yaşındaki Pioli, inişe geçen Milan'ı tekrar yarışmacı bir takım haline getirmiş ve ardından da 11 yıl sonra Serie A'nın zirvesine taşımıştı.

Milano temsilcisi, şu an liginde 26 puanla üçüncü sırada yer alıyor.