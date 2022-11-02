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Stefano Pioli'ye yeni sözleşme

İtalya Ligi Serie A'da son şampiyon Milan, teknik direktörü Stefano Pioli'nin sözleşmesini 2025'ekadar uzattı. 2019'dan beri Kırmızı Siyahlılar'ın başında olan 57 yaşındaki Pioli, inişe geçen Milan'ı tekrar yarışmacı bir takım haline getirmiş ve ardından da 11 yıl sonra Serie A'nın zirvesine taşımıştı. Milano temsilcisi, şu an liginde 26 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

02 Kasım 2022, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Stefano Pioli'ye yeni sözleşme

İtalya Ligi Serie A'da son şampiyon Milan, teknik direktörü Stefano Pioli'nin sözleşmesini 2025'ekadar uzattı.

2019'dan beri Kırmızı Siyahlılar'ın başında olan 57 yaşındaki Pioli, inişe geçen Milan'ı tekrar yarışmacı bir takım haline getirmiş ve ardından da 11 yıl sonra Serie A'nın zirvesine taşımıştı.

Milano temsilcisi, şu an liginde 26 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

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