Stefano Napoleoni: Uzun süredir gol atmamıştım

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Başakşehir'in gollerini 19'uncu dakikada Robinho ve 84'üncü dakikada Napoleoni kaydederken, Fenerbahçe'nin tek golünü 73'üncü dakikada Soldado attı.

Mücadelenin ardından Stefano Napoleoni, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

İşte Napoleoni'nin açıklamaları:

"Gol attığım için çok mutluyum, uzun süredir gol atmamıştım."

"İlk yarı iyi oynadık, ikinci yarı biraz bocaladık. Maçı bırakmadık. Herkes inanmıştı ve şampiyonluk yolunda önemli 3 puan aldık. Başakşehir için elimden geleni yapıyorum. Hoca ne kadar süre verirse, ben hazırım. İnşallah bu golüm şampiyonluğa katkı sağlar."