A Milli Takımımız, Mart 2023'te başlayacak 2024 Avrupa Şampiyonası grup elemelerine hazırlık kapsamındaki 2. hazırlık maçını yarın Çekya ile yapacak. Gaziantep'teki Kalyon Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı TRT Spor naklen yayınlayacak.

Müsabakayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan William Collum yönetecek. Collum'un yardımcı hakemliklerini aynı ülkeden David McGeachie ve Francis Connor yapacak. Maçın 4. hakemliğini Halil Umut Meler üstlenecek. Ay Yıldızlılar, 16 Kasım'da Diyarbakır'da oynadığı ilk hazırlık maçında İskoçya'yı 2-1 mağlup etmişti.

Cüneyt Çakır, jübile yapacak

28 yıl hakemlik yapan ve uzun yıllar ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil eden FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, A Milli Takımımızın Çekya ile oynayacağı maçta jübile yapacak. Aktif hakemliği bırakıp TFF'de eğitimci olan Cüneyt Çakır, Çekya maçının ilk 5 dakikasında görev yaptıktan sonra düdüğünü William Collum'a bırakacak. Çakır'ın jübile programı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından verilecek teşekkür plaketi ile tamamlanacak.

21 yıl sonra Gaziantep'te milli maç

A Milliler'in Çekya ile karşılaşacağı özel maça ev sahipliği yapacak Gaziantep'te, 21 yıl sonra milli maç heyecanı yaşanacak. Gaziantep, son olarak 25 Nisan 2001'de Milli Takım 'ı ağırlamış, Kamil Ocak Stadı'nda oynanan özel maçta Arnavutluk, Türkiye'yi 2-0 yenmişti.

Stefan Kuntz'un zor anları

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Türkiye-Çekya maçı öncesi Gaziantep Kalyon Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Alman teknik adam, basın toplantısına başlamak üzereyken talihsiz bir kaza yaşadı.

Düşme tehlikesi yaşadı, ağzından refleks olarak Türkçe küfür çıktı

Kuntz, oturduğu sandalyeye yaslanmak üzereyken düşme tehlikesi yaşadı. Bu esnada neye uğradığını şaşıran Kuntz'un ağzından refleks olarak Türkçe küfür duyuldu. Basın toplantısındaki gazeteciler ve milli futbolcu Samet Akaydın, Kuntz'un yaşadığı olay sonrası kahkahaya boğuldu. Alman teknik adam da bir süre verdiği tepkiye güldü.

"Bu anı geriye alabiliyor muyuz?"

Yaşanan olay sonrası basın odasında gülüşmeler yaşanırken, durumu toparlamaya çalışan Alman teknik adamın, "Bu anı geriye alabiliyor muyuz?" demesi dikkat çekti.