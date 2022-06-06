2022-23 Uluslar Ligi sezonunda C Ligi Grup 1'deki ilk karşılaşmasında Faroe Adaları'nı 4-0'lık skorla mağlup eden A Milli Takımımız'da teknik direktör Stefan Kuntz, takımına uyarılarda bulundu. Bu dönemde seviye anlamında kendilerinden daha güçsüz rakiplerle karşılaşmaya devam edecek Ay-Yıldızlılar'da Kuntz, "Hücumda otomatikleşme olarak tabir edeceğimiz şey zaman alıyor. Faroe karşısında özellikle 3’üncü bölgede çok iyi değildik. Bunların sebeplerinden birisi beraber oynayan oyuncuların, oynama sıklıklarının çok olmaması. Yeni oyuncu kombinasyonları da ister istemez bir alışma dönemi gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Rotasyona gidecek...

Takımın, rakibe hücum yaparken daha akıcı ve hızlı paslaşmasını isteyen Alman hoca, "Rakiplerimiz bu süreçte bize karşı savunma yaparak oynayacaklar. Topu hızlı şekilde çevirip, sonuca gitmemiz çok önemli. Bunu yaparken de savunmada dikkatli olup, karşı tarafın hızlı hücumlarını başlamadan engellememiz gerekiyor. Antrenmanlarda da bunun üzerine çalışmalar yapacağız. Ayrıca oyuncular, yorgun bir şekilde buraya geldi. Sezon sonu ve sıcaklık değişikliklerini de hesaba katarsak, her maça farklı kadrolarla çıkacağız" yorumunu yaptı.