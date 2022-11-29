A Milli Takımımız'ın, Uluslar Ligi C Grubu'nda son iki maçtaki Lüksemburg beraberliği ve Faroe Adaları mağlubiyeti sonrasında teknik direktör Stefan Kuntz eleştirilerin odağı olmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise tecrübeli hocanın arkasında durmuş ve yola devam edeceklerini bildirmişti.

Tepkiler azaldı

Ay-Yıldızlılar geçtiğimiz günlerde İskoçya ve Çekya ile iki zorlu hazırlık maçı oynamış ve karşılaşmalardan 2-1'lik galibiyetlerle ayrılmıştı. Oynanan oyun umut vaadedince Kuntz'a tepkiler azalmıştı. Dünya Kupası'na katılamayan A Milliler artık gözünü EURO 2024 elemelerine çevirmişti.

Katar'a gittiği açıklanmıştı

Bizim Çocuklar, D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile kozlarını paylaşacak. Rakiplerimizden; Galler ile Hırvatistan, 2022 Dünya Kupası'nda da mücadele ediyor. Katar'da düzenlenen dev turnuva öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un EURO 2024 Elemeleri’ndeki rakiplerimizden Hırvatistan ve Galler’in 2022 Dünya Kupası’nda oynayacağı grup maçlarını gözlem altına almak üzere Katar’a gittiği açıklanmıştı.

Galler'i sıkı takip ediyor

Alman hoca ilk olarak ABD-Galler karşılaşmasını tribünde izlerken, tecrübeli çalıştırıcı bu akşam da Galler-İngiltere mücadelesinde Ahmad Bin Ali Stadyumu'ndaydı... Kuntz tribünden fotoğrafını 'Sıradaki rakibimizi izliyorum' ifadeleriyle paylaştı. Kuntz'un perşembe günü de Hırvatistan-Belçika karşılaşmasını izlemek için tribünde olması bekleniyor.

İşte o paylaşım:



