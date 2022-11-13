A Milli Takımımız, gelecek yıl mart ayında başlayacak olan EURO 2024 Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamında 2 özel maça çıkacak. A Millileri 16 Kasım'da İskoçya ile oynayacağı karşılaşmaya Diyarbakır Stadyumu, 19 Kasım'da Çekya mücadelesine ise Gaziantep Stadyumu ev sahipliği yapacak. Her iki karşılaşma da saat 20.00'de başlayacak.

Diyarbakır, ilk kez A Milli Takım'ı ağırlıyor

Diyarbakır kenti, İskoçya özel maçıyla A Milli Takım seviyesinde ilk kez bir maça ev sahipliği yapmış olacak. Gaziantep ise 21 yıllık aranın ardından A Millî Takım ile buluşacak. A Millî Takımımız, 25 Nisan 2001 tarihinde Gaziantep Kamil Ocak Stadyumu'nda oynanan maçta Arnavutluk ile karşı karşıya gelmişti.

Önceki maçlar...

İskoçya ile tarihinde daha önce bir kez karşılaşan Ay Yıldızlılar, 8 Haziran 1960'ta Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan bu özel maçı 4-2 kazanmıştı. Milliler, Çekya ile ise tarihindeki 21. karşılaşmasını oynayacak.





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Stefan Kuntz konuştu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Tivibu Spor ekranlarında soruları yanıtladı. Taksim'deki patlamada hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen Kuntz, olayı duyduklarında çok üzüldüklerini dile getirdi.

'Amacımız oradaki Türk insanlarına Milli Takım’ı göstermek'

Rakip tercihlerini nasıl yaptıklarını açıklayan Alman teknik adam, "İlk etapta ortak bir karar bu. Federasyon, futbolcular ve teknik ekip böyle bir karar aldı." dedi ve ekledi: Doğru biliyorsam, ilk defa Diyarbakır’a gideceğiz. Gaziantep de 20-25 sene sona Milli maç görecek. Aldığımız haberlere göre çevredeki şehirlerden de talep çok yüksekmiş. Otellerde doluluk varmış. Bu bizi memnun ediyor. Amacımız oradaki Türk insanlarına Milli Takım’ı göstermek ve onlarla birlikte bu heyecanı yaşamak. Son maçlardan sonra Avrupa Kupası için eleme maçlarına biz hazırlanmış olduk. Böylelikle rakiplerimizi ona göre seçtik.”

'Taraftarlara saygı gösteriyorum’

"İskoçya ilk rakibimiz, Galler ona yakın. Biz de rakiplerimizi seçerken, bizi en iyi şekilde hazırlayacak rakipleri seçtik. Eleştiri konusunda büyük camialarda, bazı taraftarların kendi oyuncularını daha sık görmek istemeleri normal. Buna saygı gösteriyorum. Kulüplerine sevgisini, saygısını gösteriyor. Eleştiri konusunda bunun bize göre faydalı eleştiri olacağını görmüyoruz. Kulüplere olan bağlarını anlıyorum, ama benim göz önünde tutmam gereken oyuncuların performansları."

'Göz önünde tutmam gereken oyuncuların performansları'

Kadro eleştirilerine saygı duyduğunu vurgulayan Kuntz, "İlk etapta geldiğimizden beri hedefimiz gençleri geliştirmek ve onları A Milli Takım'a entegre etmekti. Orada da yaklaşık 21 yaş altından 10 tane oyuncuyu kadroya katmış olduk. Eleştiri konusunda büyük camialarda, bazı taraftarların kendi oyuncularını daha sık görmek istemeleri normal. Buna saygı gösteriyorum. Kulüplerine sevgisini, saygısını gösteriyor. Eleştiri konusunda bunun bize göre faydalı eleştiri olacağını görmüyoruz. Kulüplere olan bağlarını anlıyorum ama benim göz önünde tutmam gereken oyuncuların performansları." dedi.









'Onu burada görmek isterdik'

Emre Mor'un sakatlığının kendilerini kendilerini üzdüğünü belirten tecrübeli isim, "Onu burada görmek isterdik. İlk etapta onun sağlığı önemli. Aynı zamanda Merih de kadroya katılamayacak. Kadro belirlenirken bazı düşünceler, bazı oyun felsefesi sahaya yansıtmak istiyoruz ama bu tarz önemli oyuncular eksik olunca bazı düşünceleri değiştirmek zorunda kalıyoruz." diye konuştu.

Serdar Aziz ve Caner Erkin...

Kuntz, Fenerbahçe 'nin stoperi Serdar Aziz ve Fatih Karagümrük'ün sol beki Caner Erkin'in kadroda olmamasının sebebini şu sözlerle açıkladı: "Sadece genç oyuncular değil. Samet örneği, yaş olarak farklı pozisyonda ama görmek istedik. Aynı zamanda sahada hangi değişiklikleri yapabiliriz bunun üzerinde çalışıyoruz. Kadro belirlenirken bazı oyuncular var, Serdar Aziz gibi, o zaten bizimle bir kamp geçirdi. Ben onun neler yapabildiğini, ihtiyacımız olduğunda seve seve geleceğini bildiğimiz bir oyuncu."

'Bir daha çağırmayacağız olarak alınmasın'

"Diğer kamplarda sakatlık olabilir, performansı o zamana kadar böyle devam ederse farklı bir opsiyon olabilir. Şu an biz zaten deneme amaçlı bazı pozisyonları eklemek zorunda kaldık. Burada o nedenle bazı oyuncuları kadroya katamadık. Caner için de örnek bir durum. Belirli bir zaman geçirdik onunla. Orada Ferdi, Eren olsun, Rıdvan da sakat ama o da olabilir geleceğe yönelik. Genç oyuncularımız olduğu için biraz daha kararı oraya doğru verdik. Fakat bu bazı oyuncuları bir daha çağırmayacağız olarak alınmasın. İleriye dönük bir düşünce bu."









'Jesus ile sürekli irtibat halindeyiz'

Jorge Jesus ile sürekli irtibat halinde olduklarını belirten Kuntz, Portekizli teknik adamın yaptığı işi çok beğendiğini vurguladı, "Arda, Emirhan, Tayyip gibi oyuncuların bu ortamda biraz daha rahat etmeleri bu maçlarda biraz daha rahat olacaktır. Bizler için önemli olan, oradaki oyuncularla da mesela Jesus ile sürekli irtibat halindeyiz, bu oyuncuları her zaman takip ediyoruz. Gözlerimiz hep onun üzerindeydi. Jesus'la daha çok görüşme nedenlerimden biri, şu andaki kadroya Fenerbahçe'den çok oyuncu katılmış olması. Burada değinmek istediğim bir konu daha var. Bu dönemde kulüplerin bize oyuncu gönderme zorunluluğu yok. Ama bu konuda bir talep gelmedi. Herkes gönderdi. Bu hususta çok teşekkür ederim." dedi.

Miguel Crespo'ya açık kapı

Fenerbahçe'nin Portekizli yıldız orta sahası Miguel Crespo, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Türk Milli Takımı'ndan teklif gelse oturup ailemle değerlendirmem gerekir. Küçüklüğümden beri Portekiz Milli Takımı'nda oynamanın hayali kurarak büyüdüm ama Türk Milli Takımı'ndan teklif gelse tabii ki mutlu olurdum" demişti. Kuntz, Crespo'nun bu sözleriyle ilgili de konuştu, "Zamanı gelirse Türk vatandaşı olursa bu konu hakkında bir düşünce sarf edebiliriz." dedi.









A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:

A Milli Takım kadrosu

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Cenk Özkaçar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Adana Demirspor), Tayyip Sanuç ( Beşiktaş ), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Orta saha ve forvet: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Emre Mor, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler (Fenerbahçe), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Emirhan İlkhan (Torino), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Orkun Kökçü (Feyenoord), Doğukan Sinik (Hull City), Kerem Aktürkoğlu ( Galatasaray ), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Getafe), Umut Bozok (Trabzonspor)