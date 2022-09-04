A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ümraniyespor- Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sol dizinden ameliyat edilen milli futbolcu Dorukhan Toköz'e Acıbadem Fulya Hastanesi'nde geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Jan-Moritz Lichte ile birlikte hastaneye giden Kuntz, Dorukhan'dan operasyon ve tedavi süreci ile ilgili bilgi aldı ve kendisinin en sağlıklı şekilde takıma katılmasını beklediklerini ifade etti. Alman teknik adam, Dorukhan'ı ziyaret etmek üzere hastaneye gelen diğer bir milli futbolcu İrfan Can Kahveci ile de bir süre görüştü.

Kuntz, bu akşam Ankara'da yardımcısı Lichte ile birlikte Ankaragücü- Beşiktaş karşılaşmasını izleyecek.











