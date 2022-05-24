UEFA Uluslar Ligi'nde Haziran ayı içerisinde C Ligi 1. Grup'ta 4 maç oynayacak A Milli Takımımız'ın aday kadrosu açıklandı. Milliler sırasıyla; 4 Haziran Cumartesi Faroe Adaları, 7 Haziran Salı Litvanya (d), 11 Haziran Cumartesi Lüksemburg (d) ve 14 Haziran Salı günü de Litvanya ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktörümüz Stefan Kuntz, kadro seçiminde dikkat çekici tercihlere imzasını attı. Tercihini Türkiye'den yana kullanan ancak bir önceki kadroda sakatlığı sebebiyle yer alamayan Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu ile birlikte Rennes'den kaleci Doğan Alemdar, Leuven'den Cenk Özkaçar, Kasımpaşa'dan Eren Elmalı ve Watford'dan Tiago Çukur, ilk kez A Milli olmanın heyecanını yaşayacaklar.

Cuma günü toplanıyorlar

Takıma çağrılan futbolcular, 27 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de, Riva'da toplanacak. Teknik direktör Kuntz, kampın başlangıç gününde saat 15.00'te bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, Faroe Adaları'na karşı oynayacağı gruptaki ilk karşılaşmasının hazırlıklarına da ertesi gün 17.30'da yapacağı idmanla start verecek.

Kadroda onlar yok!

Milli Takım 'a alınanlar kadar, alınmayan isimler de gündeme geldi. Portekiz maçı sonrası Milli formaya veda eden Lille'den Burak Yılmaz'ın yanı sıra sakat oyuncular Konya'dan Abdülkerim Bardakçı ve Trabzonspor 'dan Abdülkadir Ömür, kadroda yoktu. Bu üç ismin yanı sıra herhangi bir sıkıntısı olmayan ve son dönemde formda bir görüntü sergileyen Fenerbahçe 'den Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz, Celta Vigo'dan Okay Yokuşlu, CSKA Moskova'dan Yusuf Yazıcı ve Karagümrük'ten Emre Mor ile Caner Erkin de aday kadroda yer almadı.