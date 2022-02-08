A Milli Takım, 24 Mart'ta Dünya Kupası Elemeleri Play-Off maçında Portekiz'in konuğu olacak.

A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, aday kadro için çalışmalara başladı.

Yunus ve Enes kadroya çağrılacak

Ajansspor'un haberine göre yardımcısı Kenan Koçak'la birlikte maçları sıkı bir şekilde takip eden Kuntz, Adana Demirspor'da forma giyen performansıyla göz dolduran Yunus Akgün ve La Liga'da fırtına gibi esen Enes Ünal'ı kadroya çağırma kararı aldı.

İlk kez şans bulacak

Yunus ilk kez A Milli formayı giyecek. Son 2 aday kadroda yer almayan Enes ise tekrardan şans bulacak.

Galatasaray 'ın sezon öncesinde Mavi Şimşekler'e kiralık olarak gönderdiği 21 yaşındaki kanat oyuncusu, 21 lig maçında 7 gol 6 asist, tüm kulvarlarda ise 24 maçta 8 gol 12 asistle yıldızlaştı.

La Liga'yı sallıyor

Getafe'nin 2020'de 9 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Villarreal'den kadrosuna kattığı Enes Ünal bu sezonki performansıyla adeta La Liga salladı.

İspanyol takımında 22 maçta forma giyen 24 yaşındaki forvet 9 kez fileleri havalandırdı.

Enes Ünal'ın kariyeri

Bursaspor altyapısından yetişen ve 2015'te 4.4 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Manchester City'ye transfer olan Enes Ünal sırasıyla Genk, NAC Breda, Twente, Villarreal, Real Valladolid ve Getafa takımlarında görev aldı.

24 kez A Milli Takım formasını terleten Ünal, Ay-Yıldızlı formayla 2 gol attı.