Stefan Kuntz: Şenol Güneş gibi gideceğimi mi düşünüyorsunuz?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9'uncu haftasında yarın oynanacak Cebelitarık maçı öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"EKİPTE TÜRÇE KONUŞAN OLMASI ÖNEMLİYDİ"

Stefan Kuntz, "Bir teknik direktör olarak müdahale edip edemeyeceğiniz şeyler var. Letonya maçından çıkan bir özgüvene etki edemiyorsunuz. Oyuncularımızın çok sayıda maçı var, o yüzden bir önceki maçla başlıyoruz çalışmalara çünkü kulüpten çıkıp, milli takım çipini taksınlar. Ekibimde Türkçe konuşan bir kişinin olması önemliydi. Kenan daha önce benim öğrencimdi. Kenan'ın da özel bir tarafı var. Benim gibi olan 2 kişi getirseydim potansiyeli alamayacaktık. Benim yapamayacağım şeyleri yapan insanlar da olunca daha donanımlı oluyorsunuz. Ben zaten baskıyı istiyordum. Bu baskının altına girmek benim şahsi kararımdı zaten. Bu ekibi motive etmeme gerek yok. Türk Milli Takımı'nın oyuncuları ülkeleri için oynamayı çok seviyor. Seyircileri mutlu etmeyi seviyorlar." dedi.

Ferdi Kadıoğlu'na da değinen Kuntz "3 çocuğun var ve hangi çocuğunu daha çok seviyorsun diye soruyorsunuz. Ferdi'ye takımımızda olmasını istediğimizi söyledik. İyi düşünüp karar vermek istiyorsa buna saygı duymak zorundayız" dedi.

"ŞENOL GÜNEŞ GİBİ GİDECEĞİMİ Mİ DÜŞÜNÜYORSUNUZ?"

"Şenol Güneş'in ayrılmadan önceki maçı Cebelitarık'tı ve zorlanmıştık. Hollanda maçındaki skor sonrasında da gitmişti Şenol Güneş. Siz nasıl bir sistemle çıkacaksınız? 2 forvet, 3 forvet?" sorusunda ise Stefan Kuntz: "Benim de Şenol Güneş gibi gideceğimi mi düşünüyorsunuz? Beni biraz tanımışsınızdır diye düşünüyorum. Geçmişte iyi antrenörler vardı ama üzerinden zaman geçti. İstatistik okumayı biliyorsunuz. Her oyuncunun ne yaptığını siz de görüyorsunuz. Benim görevim onları en güçlü hale getirmek." dedi.

"1 NUMARALI FORVET BURAK"

Burak'ın 1 numaralı forvet olduğunu söyleyen Kuntz, "Kenan, Serdar, Halil iyi forvetler. Onlara iyi asistler, iyi ortalar yapılmalı. Onlar için çok sayıda şans yaratmak gerekiyor. Bol miktarda pas almışlarsa iyi miydi, kötü müydü o zaman değerlendirebiliriz forvetlerimizi. Mevcut durumda Abdüş (Abdülkadir Ömür) yarın bizim için bir seçenek olmayacak ama salı günkü maç için ümitliyiz" dedi.

"Siz bana sarılırsanız ben de mutluluk hormonu salgılayacağım" diyen deneyimli teknik adam "Türkler'e özel bir şey değil. Oyunculara yakın olduğunuzda birine bir şey anlatma zorluğundaki eşik düşüyor. Kerem diyelim ki antrenmanda kötü oynadı ama diyorum ki iyi bir performans görmedim, kenara alacağım. Kerem bana gelip derse ailede hasta var, dün gece uyuyamadım. O zaman farklı değerlendiririm. Oyuncularımın doğru planın ne olduğunu anlamalarını istiyorum. Onlar benim kafamdakinin ne olduğunu anlarsa sahaya iyi yansıtırlar. Onların fikirlerini alıyorum. Çok disiplinliyim ama dürüst ve doğru konuşuyorum. Bir futbolcuya neyin var diye soruyorum, videoları, istatistikleri gösteriyorum ve yanlış anlama ihtimali kalmıyor" dedi.

Disiplin konusuna değinen Kuntz, "Ben disiplin problemimiz olduğunu söylemedim. Disiplinle duygu arasında iyi bir kombinasyon gerekiyor dedim. A Milli Takım'ın kesinlikle bir disiplin sorunu yok. Süper Lig hakkında kesin bir şey söyleyemem. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynayan takımlara bakıyorum. Galatasaray , Lokomotiv'e karşı güçlü bir şekilde oynadı. Benim görevim başka bir iş. Tabii ki takip ettiğim başka ligler de olacaktır." dedi.



