Stefan Kuntz konuşuyor ( CANLI)

Cebelitarık maçı öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Kerem Aktürkoğlu, "Bize hem galibiyet hem fazla gol gerekiyor. Atabildiğimiz kadar golle rakiplerimizi baskı altına almak istiyoruz. Cebelitarık'ı küçük görmemeliyiz. İlk maçta golü geç bulmuştuk. Erken gol bulup, skoru daha da yukarı çıkarmak istiyoruz. Ben 3. Lig'den geldim. Şu anda Galatasaray ve Milli Takım'da oynuyorum. Bu zor gibi görünebilir ama imkansız değil. Benden sonra da bu sayı artacaktır. Benden yaşça küçüklere söyleyeceğim şey; pes etmemek gerekiyor. Bir şans oluyor ve iyi değerlendirmek gerekiyor. Ben Galatasaray'a büyük riskler alarak geldim. Hayallerimi gerçekleştiriyorum. Bütün Türk futbolcularının hayalleridir milli formayı giymek. Kuntz hocama ve Fatih hocama teşekkür ediyorum" dedi.

Stefan Kuntz, "Bir teknik direktör olarak müdahale edip edemeyeceğiniz şeyler var. Letonya maçından çıkan bir özgüvene etki edemiyorsunuz. Oyuncularımızın çok sayıda maçı var, o yüzden bir önceki maçla başlıyoruz çalışmalara çünkü kulüpten çıkıp, milli takım çipini taksınlar." dedi.

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