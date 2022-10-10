A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 elemelerinde D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti. A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Stefan Kuntz da kura sonrası değerlendirmelerde bulundu.

İyi bir kura çektiklerini belirten Stefan Kuntz, "İyi bir kura çektik ve dersimize iyi çalışmalıyız. İki hayalim vardı; biri Türk Milli Takımı'nda görev yapabilmekti. İkinci hayalim de Almanya'ya turnuvaya gidebilmek. Son maçtan sonra başkanımız, 'Almanca konuşursak, yanlış anlaşılmaları engeller miyiz?' dedi. Bundan sonra ana dilimde konuşacağım" ifadelerini kullandı.