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Stefan Kuntz: İyi bir kura çektik

A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Stefan Kuntz, EURO 2024 elemelerinde iyi bir grup kurası çektiklerini belirtti.

10 Ekim 2022, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Stefan Kuntz: İyi bir kura çektik

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 elemelerinde D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti. A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Stefan Kuntz da kura sonrası değerlendirmelerde bulundu.

İyi bir kura çektiklerini belirten Stefan Kuntz, "İyi bir kura çektik ve dersimize iyi çalışmalıyız. İki hayalim vardı; biri Türk Milli Takımı'nda görev yapabilmekti. İkinci hayalim de Almanya'ya turnuvaya gidebilmek. Son maçtan sonra başkanımız, 'Almanca konuşursak, yanlış anlaşılmaları engeller miyiz?' dedi. Bundan sonra ana dilimde konuşacağım" ifadelerini kullandı.

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