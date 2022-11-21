Stefan Kuntz iki maçta kredi kazandı

Eylül ayında Uluslar Ligi’nde B kategorisine çıkmamıza rağmen Lüksemburg karşısında alınan 3-3’lük beraberlik ve devamında Faroe Adaları maçındaki yenilgi büyük yankı uyandırmıştı. Stefan Kuntz spor kamuoyu tarafından ciddi şekilde eleştirilirken, yerine hoca adayları bile konuşulmaya başlanmıştı.Ancak TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Alman çalıştırıcının arkasında durdu.

Kuntz da İskoçya ve Çekya ile yapılan hazırlık maçlarında oynattığı futbol ve alınan galibiyetlerle kredi kazandı. Yeni isimleri A Milli Takım kadrosuna monte etmesine rağmen sergilenen mücadele alkış alırken, özellikle savunmadaki 3’lü sisteme oyuncular çabuk uyum sağladı.

‘İstikrardan yanayız’

Üst üste alınan 2 galibiyetle A Milli Takım’daki havayı değiştiren Kuntz, EURO 2024 öncesi koltuktaki yerini sağlamlaştırdı. Alman çalıştırıcının tek hedefi, 25 Mart’taki Ermenistan ve 28 Mart’taki Hırvatistan karşılaşmalarını da kazanıp, gruba iyi şekilde başlamak.

TFF Başkanı Büyükekşi de “20 senedir hiçbir hocamıza görevi tamamlama fırsatı vermemişiz. Biz istikrardan yanayız. İskoçya ve Çekya karşısında iyi mücadele gösterdik. Hocamız herkese şans vermeye çalıştı. İnşallah Avrupa Şampiyonası’na katılacağız” sözleriyle Kuntz’a olan güvenini yineledi.