Stefan Kuntz iki maçta kredi kazandı
EURO 2024 Elemeleri öncesi son maçlarını İskoçya ve Çekya ile oynayan A Milli Takımımız, 2’de 2 yaptı. Stefan Kuntz, yeni oyuncuları takıma monte etmesine rağmen özelikle 3’lü savunma sisteminin oturması ve sergilenen mücadele beğeni topladı. Uluslar Ligi’ndeki Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarının ardından oluşan negatif hava, 2 galibiyetle tersine dönerken, Alman çalıştırıcı önemli bir kredi kazandı. Kuntz’un artık tek hedefi; mart ayındaki Ermenistan ve Hırvatistan karşılaşmalarını kazanmak.
Eylül ayında Uluslar Ligi’nde B kategorisine çıkmamıza rağmen Lüksemburg karşısında alınan 3-3’lük beraberlik ve devamında Faroe Adaları maçındaki yenilgi büyük yankı uyandırmıştı. Stefan Kuntz spor kamuoyu tarafından ciddi şekilde eleştirilirken, yerine hoca adayları bile konuşulmaya başlanmıştı.Ancak TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Alman çalıştırıcının arkasında durdu.
Kuntz da İskoçya ve Çekya ile yapılan hazırlık maçlarında oynattığı futbol ve alınan galibiyetlerle kredi kazandı. Yeni isimleri A Milli Takım kadrosuna monte etmesine rağmen sergilenen mücadele alkış alırken, özellikle savunmadaki 3’lü sisteme oyuncular çabuk uyum sağladı.
‘İstikrardan yanayız’
Üst üste alınan 2 galibiyetle A Milli Takım’daki havayı değiştiren Kuntz, EURO 2024 öncesi koltuktaki yerini sağlamlaştırdı. Alman çalıştırıcının tek hedefi, 25 Mart’taki Ermenistan ve 28 Mart’taki Hırvatistan karşılaşmalarını da kazanıp, gruba iyi şekilde başlamak.
TFF Başkanı Büyükekşi de “20 senedir hiçbir hocamıza görevi tamamlama fırsatı vermemişiz. Biz istikrardan yanayız. İskoçya ve Çekya karşısında iyi mücadele gösterdik. Hocamız herkese şans vermeye çalıştı. İnşallah Avrupa Şampiyonası’na katılacağız” sözleriyle Kuntz’a olan güvenini yineledi.