Stefan Kuntz havaya soktu

Şenol Güneş ile yollarını ayıran A Milli Takımımız'da teknik direktörlük görevine getirilen Stefan Kuntz, morallerin bozulduğu bir anda ülke futbolunu yeniden ayağa kaldırmayı başardı. 6-1'lik ağır Hollanda mağlubiyeti sonrası Ay-Yıldızlılar'ın başına geçen Kuntz, Norveç ile 1-1 berabere kaldı, Letonya deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü ve son olarak da Cebelitarık'ı 6-0 yenmemizde tercihleriyle başrolü oynadı.

'Yine kazanmamız gerek'

Hollanda ve Norveç'in de puan kayıpları sonrası elemelerin bitmesine 1 maç kala Milliler, Play-Off yolunda avantajı kaptı, liderlik ihtimali bile doğdu. Karadağ karşılaşması öncesi sakin olmaları gerektiğinin altını çizen Alman teknik adam, "Diğer maçlardan çıkan sonuçlar Karadağ maçımız için bir farklılık oluşturmayacak. Yine kazanmak zorundayız. Takımda bazı değişiklikler olacak. Gerekli adımı attık ve iyi bir sonuçla evimize dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.