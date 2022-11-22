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Stefan Kuntz favorisini açıkladı

Kuntz ve milli futbolcular, 2022 Dünya Kupası’ndaki favorilerini Hürriyet’e açıkladı. A Milli Takım Teknik Direktörü, “Finali Almanya ile Arjantin oynar, şampiyon Arjantin olur” tahmininde bulundu.

22 Kasım 2022, Salı 09:29 Son Güncelleme:
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Stefan Kuntz favorisini açıkladı

İskoçya ve Çekya ile oynadıkları özel maçları aynı sonuçla 2-1 kazanan A Milli Futbol Takımı’nın teknik patronu Stefan Kuntz ile ay yıldızlı oyuncular, 2022 Dünya Kupası için tahminlerini Hürriyet’e açıkladı: 


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Stefan Kuntz: Müthiş maçlar izleyeceğimize inanıyorum. Finali Arjantin ile Almanya oynar, şampiyon Arjantin olur.

Hakan Çalhanoğlu: Arjantin şampiyon olur.

Cenk Tosun: İddialı takım çok. İngiltere, Almanya, Portekiz, Belçika... İngiltere kazanabilir.

Çağlar Söyüncü: Arjantin kupaya yakın.


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Tayyip Talha Sanuç: Favorim Arjantin.

Enes Ünal: İspanya, Fransa, İngiltere ve Arjantin çekişir. Arjantin şampiyon olur.

Cenk Özkaçar: İspanya çok iyi. Finali İspanya-Arjantin oynar.

Samet Akaydın: Arjantin kazanır.

Cengiz Ünder: Arjantin, Fransa, Senegal, Uruguay öne çıkar.

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