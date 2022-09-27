Stefan Kuntz: Eleştiriye daima açığım

UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg beraberliğinin ardından beklenmedik bir şekilde Faroe Adaları’na mağlup olan A Milli Takım ’da, Teknik Direktör Stefan Kuntz sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Ümit Milli Takımımız'ın Gürcistan ile oynadığı özel maçı stadyumda takip ettiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, eleştirilere daima açık olduğunu dile getirdi.

Stefan Kuntz'un paylaşımı şu şekilde:

"Son oynadığımız karşılaşmanın ardından bana gönderdiğiniz destekleyici mesajlara ve yapıcı eleştirilerinize teşekkür ediyorum. Eleştiriye daima açığım ve bu durumla yüzleşmeye hazırım. Tabii ki böylesi bir yenilgi içimizi acıtıyor ancak bu yaşadığımızı, daha iyiye ulaşmak için bizi teşvik ve motive edici bir olay olarak görmeliyiz. Bugün İstanbul’a dönüşümüzün akşamında, yardımcılarımla birlikte Ümit Milli Takımımızın Gürcistan ile oynadığı özel maçı stadyumda takip ediyoruz. Şimdi Milli Takımımızın başarısı için birlik olma zamanı."







