Stefan Kuntz: Dersler çıkartacağımız maçlar oldu

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası şansını kaybeden Milli Takımımız, aynı kaderi paylaşan son Avrupa şampiyonu İtalya ile Konya'da özel maçta karşı karşıya geldi. Mücadeleden 3-2 mağlup ayrılan Milli Takım 'da teknik direktör Stefan Kuntz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Üst üste 2 maç kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Stefan Kuntz, "İki maç kaybettik, bundan dolayı üzgünüz ama dersler çıkartacağımız maçlar oldu. Bu süreçte herkes performansını gördü ve neleri geliştirmesi gerektiğini anladı. Bizim için temel kriter, performans." sözlerini dile getirdi.

"İtalya'yı tebrik etmek istiyorum"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında ise Stefan Kuntz şu açıklamaları yaptı:

"Öncelikle maçı kazandıkları için İtalya'yı tebrik etmek istiyorum. Ayrıca Konya'da bizi destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Verdikleri destek çok iyiydi. İki maçı kaybettik. Üzgünüz. Eğer böyle üst düzey maçlar bize bir şey öğretecekse tabii ki böyle bir karşılaşmalardan çıkarımlarımız oluyor" diye konuştu.

"Yediğimiz goller oynamış olduğumuz sistemden kaynaklanmadı"

"Pas kalitesi ve topa ilk dokunuş anlamında iki karşılaşmada da bunları geliştirmemiz gerektiğini gördük. Dolayısıyla oyuncularımız neyi geliştirmeleri gerektiğini biliyorlar. Portekiz karşılaşmasında ağır bir başlangıç yapmıştık. Bu sefer önceliğimiz hızlı bir başlangıçtı. Bunu yapmak istedik ve yaptık. Daha sonra pasif bir konuma geçtik. Yenen goller, beni üzdü. Biri frikikten, biri bireysel hatadan diğeri ise doğru şekilde savunamamaktan kaynaklandı. Dolayısıyla yediğimiz goller oynamış olduğumuz sistemden kaynaklanmadı. Bireysel oyuncu kalitemizi yükseltmemiz gerektiğini gördük. Daha çok fırsat yarattık. Portekiz maçına nazaran ve bazı oyuncuların da böylesine üst düzey karşılaşmaları oynayabildiğini gördük."

"Serdar Dursun'un performansından memnunum"

Serdar Dursun'un performansıyla ilgili gelen bir soruya da cevap veren Kuntz, "Ben performansından memnunum. Onun gibi bir oyuncuya sahip olduğum için de mutluyum. Maçın özellikle bu şekilde gittiği dakikalarda oyuna girmesi bize katkı sağlıyor ve tek düşündüğü bir şey var. O da ceza sahasının içerisine bir an önce girip, gol atmak. Performansa dayalı olarak zaten oyuncularımızı buraya alıyoruz, seçiyoruz ve onları görüyoruz. İyi performans gösteren her arkadaşımızı buraya davet edebiliriz. Portekiz, İtalya gibi rakiplerle oynadığınızda buraya seçmiş olduğunuz oyuncuların, performanslarıyla ilgili böylesi rakiplere karşı nasıl oynadığıyla ilgili ölçme, değerlendirmeleri yapma fırsatı buluyorsunuz. Dolayısıyla gelişme göstermek, onların düzeyine ulaşmak, bunlar yapmamız gereken şeyler."



