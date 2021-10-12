Stefan Kuntz: Bu galibiyet oyucularım için çok önemli

Milli Takım 'ın Letonya'yı 2-1 yenmesinin ardından Teknik Direktör Stefan Kuntz, açıklamalarda bulundu.

Kuntz'un açıklamaları şöyle;

Onlar adına seviniyorum

Öncelikle bu bir galibiyet ve 3 puan. Bunun son dakikada atılan bir golle gelmiş olması özel kılıyor. Oyuncularımın yediğimiz golden sonra verdiği reaksiyon için onları kutluyorum. Onlar hakkında çok yorum yapıldı. Bundan elbette etkilenirsiniz. Bu galibiyet onlar için önemli. Onlar adına seviniyorum. Çünkü daha fazlasını hakediyorlar.

Takım ruhu büyüyor

Gerçekçi olmamız lazım. 6 puana daha ihtiyacımız var. Diğer takımların kaybetmesini bekleyeceğiz. Türk halkını mutlu edecek bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Geliştirmemiz gereken yönler var. Ama takımda bir şeylerin büyüdüğünü görmek mümkün. Takım ruhu büyüyor.

Takımımın mücadeleyi hiç bırakmamış olmasından dolayı mutluyum

Devre arasında küçük değişiklikler yaptık. 1-0'dan sonra yine taktik değiştirdik. Letonya'nın golünden sonra 1 saniye bile oyuncularım boyun bükmedi. Takımımın mücadeleyi hiç bırakmamış olmasından dolayı mutluyum. Türk halkıyla takım arasındaki ilişkinin de sıcaklaşmasına sebep olacak bir galibiyet olduğunu söyleyebiliriz.

Bir şeylerin değişmesinde başlangıç olabilir

Bugünkü galibiyet bize bir şeyler öğretebilir ama hiçbir şeyin garantisi yok. Bazı galibiyetlerin sonucunda elde edilen mental kazanımlar sizi belli noktalarda öne çıkaktır. Bu da onlardan birisi. Oyuncularım, hiç kimsenin inanmadığı bir durumda maçı çevirebilecek kabiliyete ve inanca sahip olduklarını gösterdiler. Bu da bir şeylerin değişmesinde başlangıç olabilir.

Yaptığım değişikliklerin ve dakikalarının doğru olduğunu düşünüyorum

Bugün bazı ufak taktiksel dokunuşlar yaptık ve oyuncularımızın buna olumlu reaksiyonlar verebildiğini gördük. Bu da bize ilerde taktiksel manada esneklik sağlayacaktır ama bunun için de zaman gerekli. Takımla 24 saatini geçiren ve onları bilen kişi hocadır. Sahada hoca, o duyguları hisseder ve hangi oyuncuya ne zaman şans vereceğini bilir. Şu anda bunu size somut verilerle açıklayamam tabii ki ama kimin ne zaman oyuna gireceğini siz hissedersiniz. Yaptığım değişikliklerin ve dakikalarının doğru olduğunu düşünüyorum.

İlk maçta yaptığım değişiklikler bu kadar etkili olmamıştı

Ben sadece kendi fikrimi söylüyorum ama şunu da unutmayalım ilk maçta yaptığım değişiklikler bu kadar etkili olmamıştı. Ben aksi yönde düşünen kişilere de saygı duyuyorum. Burada karşınızda da 'Bakın benim yaptığım hamleler müthişti' diyerek durmuyorum. Letonya'nın hava toplarında etkili olduğunu biliyorduk ve tam da beklediğimiz gibi oynadılar. Bizim de geçmiş maçlarımızda kornerleri savunmakta zorlandığımız anlar oldu. Bugün çok fazla duran topa sebebiyet verdik ve bunu yapmamalıydık.