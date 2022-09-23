Stefan Kuntz ayrılacak mı? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı!

A Milli Takım , dün UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup maçında karşılaştığı Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı. C Ligi 1. Grup'ta liderliğini hiç gol yemeyerek, kayıpsız şekilde sürdürmek isteyen Türkiye, bu hedefine ulaşamasa da B Ligi'ne yükselmeyi başardı.

BÜYÜKEKŞİ'DEN KUNTZ SÖZLERİ

Kendi evinde oynadığı maçta Lüksemburg'tan 3 gol yiyen A Milli Takım'da Teknik Direktör Stefan Kuntz eleştirilmeye başlandı. Kuntz'un ayrılacağı yönünde çıkan iddialara ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükeşi cevap verdi.





TRT Spor'a açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi "A Milli Takım'da istikrar gerekiyor, Stefan Kuntz ile ilgili iddialar kesinlikle doğru değil. Hocamızın oyuncu tercihlerine saygı duymak lazım." ifadelerini kullandı.

"SABREDERSEK GÜZEL NETİCELER ALIRIZ"

Büyükeşi, "Hocamızın bir fikri var buna saygı göstermek lazım. Bu periyotta bir çözüm bulduk diyor. Bu çözüme başlanan oyuncuları aynı seçtik diyor. Kasım ayında Dünya Şampiyonası var. 1'i Diyarbakır'da İskoçya ile 2.'si Gaziantep'te Çek Cumhuriyeti'yle özel maçımız var. Burada ilave isimler gelecektir. Hocamız elinden gelen çabayı gösteriyor. İnşallah biraz sabredersek güzel neticeler alırız diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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