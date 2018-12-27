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Steep, 2019'un İlk PlayStation Plus oyunlarından olacak

Sony tarafından yapılan yeni duyuru ile 2019 yılının ilk PlayStation Plus oyunları belli oldu. Eğer PlayStation Plus aboneliğiniz var ise, sizleri fena sayılmayacak oyunların beklediğini söyleyebiliriz.

27 Aralık 2018, Perşembe 12:43
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Steep, 2019'un İlk PlayStation Plus oyunlarından olacak

US PlayStation Blog üzerinden yapılan duyuruya bakacak olursak,  PlayStation 4 sahipleri Steep ve Portal Knights oyunlarını ek bir ücret ödemeden indirme hakkı kazanacaklar. 2016 yılının E3 fuarında duyurulmuş olan Steep, Ubisoft tarafından geliştirilmiş olan açık dünya oynanışa sahip Kış sporları oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Kayak, Wingsuit, kar kayağı ve yamaç paraşütü olmak üzere birçok farklı kategoriye sahip olan Steep oyununu, çevrimiçi desteği sayesinde arkadaşlarınızla da oynamanız mümkün. Öte yandan, Portal Knights ise aksiyon RYO. Tek başınıza olduğu kadar, kooperatif desteğiyle üç arkadaşlarınızla da oynayabildiğiniz oyunda, canavarlara karşı hayatta kalmak için savaşmanız lazım.

PlayStation 3 ve PlayStation Vita için verilen ücretsiz oyunların da yer aldığı liste ise şu şekilde;

PlayStation 4

Portal Knights

Steep

Fallen Legion: Flames of Rebellion

PlayStation Vita

Fallen Legion: Flames of Rebellion

Super Mutant Alien Assault

PlayStation 3

Amplitude

Zone of the Enders HD Collection

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