SteelSeries’ten uzun pil ömrüne sahip Dual Wireless Rival 3

Oyun ve espor çevre birimlerinde lider SteelSeries, bugün Dual Wireless özelliği ve 400+ saat pil ömrü ile öne çıkan Rival 3 kablosuz oyun mouse’unu tanıttı. Bu yeni ekipman ile oyuncular, güç tasarufu sağlayan oyun sensörü özelliğine uygun bir fiyatla sahip olabilecek.

Rival 3 Wireless, SteelSeries’in yeni TrueMove Air optik oyun sensörüne sahip ilk oyuncu mouse’u olacak. Bu sensör, SteelSeries'in şimdiye kadar ürettiği enerji verimliliği en yüksek sensördür. Sektör lideri tarafından oyunculara sunulan bu devrim niteliğindeki teknoloji, kesintisiz kullanım için bir yıl veya daha uzun bir süreyle 400 saatin üzerinde pil ömrü sağlayacak. Oyuncular artık oyun içindeki her önemli anda, pillerini şarj etme veya değiştirme endişesi olmadan oyunlarının keyfini çıkarmaya devam edebilecek.

Rival 3 Wireless'ın inanılmaz güç verimliliği, SteelSeries’in yeni Quantum 2.0 kablosuz teknolojisi sayesinde ön plana çıkıyor. 2.4GHz kablosuz USB bağlantısı, oyuncuların oyun sırasında 1000Hz yoklama oranından tam olarak yararlanmasına olanak tanıyor ve ultra düşük gecikmeli 1 ms yanıt süresi sağlayarak onlara kablosuz performans rahatlığı ile kablolu bir mouse’un yanıt verme hızını sağlıyor. Aynı zamanda eklenen Bluetooth 5.0 bağlantısıyla, hareket halindeyken de iyi bir performansla çalışıyor.