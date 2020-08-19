Oyun dünyasının teknoloji devi SteelSeries, espora olan katkılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. SteelSeries’in sponsor olduğu Playerbros tarafından düzenlenen ve 200 kişinin rakiplerini alt etmek için mücadele ettiği Valorant Deathmatch Turnuvası’nın kazananları belli oldu. Turnuvanın kazananları SteelSeries klavye, kulaklık ve oyun faresi sahibi oldu.

Oyun dünyasına en fazla katkıda bulunan teknoloji devi SteelSeries, son yıllarda popülerleşen espor dünyasının oyuncularıyla her fırsatta bir araya gelmeye ve onlara destek olmaya özen gösteriyor. Espor dünyasını desteklemek adına Playerbros tarafından düzenlenen Valorant Deathmatch Turnuvası’na sponsor da olan SteelSeries, turnuvanın kazananlarına birbirinden değerli ödüller verdi.

SteelSeries turnuvanın 1’incisine 2020 yılının en gözde SteelSeries klavyelerinden olan Apex 3, 2’ncisine SteelSeries oyuncu kulaklığı Arctis 1, 3’üncüsüne ise SteelSeries Rival 3 oyuncu faresi hediye etti.

Birbirinden değerli ödüllerin yarışmacıları motive ettiği turnuvada oyuncular, son dönemin en iyi çıkış yapan e-oyunları arasında bulunan Valorant’a gelen son güncelleme ile Deathmatch modunda 10 kişi mücadele etti. Oyuncular bu mod üzerinden 15 Ağustos 2020 Cumartesi günü, Haven haritasında rakiplerine karşı turnuva sonuna kadar kıyasıya yarıştılar.

Turnuvanın motive kaynağı SteelSeries

Toplamda 200 esporcunun katıldığı turnuvada oyuncular 20 gruba ayrıldı. Gruplardan 1’inci olan oyuncular turnuvanın yarı finaline çıkmaya hak kazandı. Yarı final aşamasında tekrar ikiye ayrılan gruplar arasında ilk 5’e giren oyuncular finale çıktı. Birbirinden heyecanlı maçlarda finalde mücadele eden 10 oyuncudan ilk 3’e girenler SteelSeries ödüllerin sahibi oldu.

Turnuvada 200 kişi arasında mücadele eden ve 1’inci olarak SteelSeries Apex 3 klavyesini kazanan yarışmacı CrowneS oldu. Flock of Slunks’un 2’nci olarak Arctis 1 kazandığı turnuvada, 3’üncü Ephialtes oldu ve Rival 3 kazandı.