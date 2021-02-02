SteelSeries, oyun ve espor dünyasında 20. yılını kutluyor

SteelSeries, yirmi yıldır espor ve profesyonel oyun dünyasının destekleyici gücü olmaya devam ediyor. İlk defa profesyonel takımlara sponsor olmaktan, profesyoneller için özel ürünler oluşturmaya ve yetenekli oyuncuları global çapta süper yıldızlara dönüştürmeye kadar pek çok konuda adından söz ettiriyor. Buna bağlı olarak sektörü büyütmeye, oyun oynamayı daha rekabetçi ve daha eğlenceli hale getirecek ürünler geliştirerek oyuncuların zafere ulaşmasını sağlamaya devam ediyor.

2001 yılından günümüze oyun dünyası SteelSeries ile gelişiyor

2001 yılında Danimarka’da kurulan SteelSeries, ilk olarak tutkulu oyuncuların yüzey ihtiyaçlarını karşılamak için toz tutmayan bir cam mousepad olan yenilikçi ürünü Icemat’i oyuncularla buluşturdu. O zamanlar, şirket kurucusu olan Jacob Wolff-Petersen Kopenhag’da Counter-Strike oyuncusuyken nişan almayı imkansız kılan standart toz mıknatıslı mousepad'i kullanıyordu. Ancak diğer oyuncuların aksine, hassasiyeti ön plana çıkaran kusursuz bir toz önleyici yüzey sunan ve FPS oyuncuları için tasarlanmış dünyanın ilk cam mousepad’ini tanıttı.

Bu sıra dışı yenilikten bu yana SteelSeries ilk mekanik oyun klavyesini, ilk kulak üstü oyun kulaklıklarını, içeri katlanabilen kulaklık mikrofonlarını ve ilk World of Warcraft MMO oyuncu mouse’unu tasarlayarak, diğer sayısız yeniliklerle etkili bir şekilde adını duyurmaya devam etti.

2001: İlk oyuncu mouse’u

2002: Espor oyuncularıyla ilk marka iş birliği

2002: Espor etkinliğindeki ilk sponsor marka

2004: İlk kulak üstü oyuncu kulaklığı

2006: İlk mekanik oyuncu klavyesi

2008: Oyun çevre birimleri için ilk çevrimiçi yazılım çözümü

2018: Oyunlar için ilk yüksek çözünürlüklü ses sistemi

2019: İlk manyetik olarak ayarlanabilir klavye

SteelSeries CEO'su Ehtisham Rabbani: “SteelSeries'in ilk yirmi yılı yenilikler, sayısız ilkler ve profesyonellerle olan gerçek iş birlikleri ile taçlandırıldı. Birlikte global bir espor sahnesi oluşturduk ve göz kamaştırıcı yükselişini devam ettirdik. Gelecek yıllarda da sektörün gelişiminde yön gösterici olmaya devam edecek ürün ve yazılım yenilikleriyle oyun dünyasının büyüklüğünün bir sonraki sınırını oluşturmak için çok çalışacağız. SteelSeries ile her oyuncunun bir yıldız gibi hissedebileceğini ve oyunu herkesin hayal ettiğinden daha ileriye taşıyabileceğini biliyoruz” dedi.

SteelSeries, ilk yirmi yılında 40'ın üzerinde patenti ile profesyonel düzeyde kalite ve dayanıklılığı, yalın ve modern tasarımın kararlığı ile dengeliyor. SteelSeries kurucusu Jacob Wolff-Petersen: “Şirketin misyonu kurulduğu günden beri aynı, dünyadaki en talepkar tüketici grubuna ‘oyunculara’ hitap eden ekipmanlar yaratmak. Bu misyon, ilk zamanlarda gerçekleşen bir kampanya sloganında ifade edildi: "Kazanmak Her Şeydir" ve bu her zaman şirketin temel değerlerinden biri olmuştur."

Orijinal espor markası

SteelSeries, sponsor olduğu OG takımının üst üste iki yıl Dota 2 Uluslararası Şampiyonaları’nda ilk kez birinci olan takım olmasından, her oyuncuya deneyimlerini geliştirmeye yönelik tasarladığı ekipmanlarla, espor dünyasının merkezinde yer alacak işlere imza atıyor.

SteelSeries’in profesyonel takımlarla olan ilişkileri sponsorluklardan daha fazlasıdır, ortaklıktır. Espor profesyonelleri yalnızca SteelSeries'in sponsor olduğu takımlar değil, fikir ve tasarımdan test ve onaylamaya kadar dünyanın en iyi oyun çevre birimi ürünlerini yaratan iş birlikçi ve ortak yaratıcılardır.

2006 yılına kadar SteelSeries ekipmanları, dünyanın en iyi on FPS espor takımının yedisi tarafından kullanıldı.

Bugün profesyoneller, SteelSeries ile diğer tüm markalardan daha fazla para kazanıyor.

20 yıllık zafer kutlaması

SteelSeries, 20’nci yıl dönümünü kutlamak amacıyla, kendi yaratıcı ekibi tarafından, teknolojilerinin gelişimi ve oyunlarda sınırları zorlama kararlılığı hakkında hazırlanan altı kısa animasyon filmi yayınladı. Filmler, steelseries.com/glory internet adresinden izlenebiliyor.

SteelSeries'in yenilikçi ekipmanlarının gelişimini gösterirken oyun çevre birimlerinin teknolojisinin inceleneceği, Teknik Operasyon Direktörü Tino Soelberg ile soru-cevap yayını için 4 Şubat 2021’de saat 13.00'da twitch.tv/steelseries'de gerçekleşecek yayına katılarak SteelSeries'in heyecanına ortak olun.

Ayrıca SteelSeries espor mirasını anmak için 13 ila 28 Şubat 2021 tarihleri arasında The SteelSeries Invitational adlı ilk çevrimiçi turnuvasına ev sahipliği yapacak. Bu yeni rekabetçi seri, dünyanın dört bir yanından profesyonel ekipleri zafer için bir mücadelede karşı karşıya getiriyor. Ayrıntılar twitch.tv/steelseries internet adresini ziyaret etmeyi unutmayın!