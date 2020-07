SteelSeries kablosuz oyun mouse’u Rival 650 ile zafere doğru

SteelSeries’in gözde oyun ekipmanlarından biri olan Rival 650, en yoğun oyun maceralarında bile eşsiz bir performans için geliştirildi. Geliştirilmiş gecikmesiz kablosuz sistemi ile 1000Hz yenileme hızı, 1ms gecikme hızı, 24 saat pil ömrü ile Rival 650, rakiplerine meydan okuyor. Kablosuz ekipmanların en büyük sorunu olan ve oyuncuları en çok düşündüren şarj konusunda da olağanüstü performans sunan mouse, 15 dakikalık şarj süresiyle kullanıcılara 10 saatten fazla oyun oynama imkanı tanıyor. Böylece en heyecanlı oyunlarda mouse’ların şarjı biter korkusu yaşanmıyor.

Sadece kesintisiz bağlantı konusunda değil aynı zamanda tasarım konusunda da son derece dayanıklı olan Rival 650, mouse’u oyun stilinize ve tutuş şeklinize göre dengesini en iyi şekilde sağlamak için 256 farklı ağırlık kombinasyonu sunuyor. Çıkartılabilir sağ ve sol paneller, 4 gramlık sekiz adet ağırlığı kolay ve güvenle değiştirmenizi sağlıyor.

Sıfır ivme ve sıfır izleme hatası ile kazanılan zaferler

Rival 650 ile her hamlenizde imleç konumlaması en doğru şekilde ve hatasız olacak. En önemli karşılaşmalarda bile sizi zafere ulaştıracak oyun mouse’u, TrueMove3 teknolojisi ile geçmişten bu yana gelen tüm oyun sensörlerini bir kenara atarak yeni standardı belirliyor. Bu teknoloji ile sıfır ivmelenme, sıfır izleme ve gecikme her an elinizin altında olacak. En düşük lift off tespit mesafesi olan 0.5mm’nın sağladığı olağanüstü isabet imkanıyla daha fazla kontrol, daha hızlı hamlelere sahip olacaksınız.

SteelSeries ürünlerinin en vazgeçilmez ve çekici yanlarından biri olan RGB aydınlatma ise mouse’un ayrıntılı tasarımını ön plana çıkartan mükemmel bir detay oluyor. Oyuncular SteelSeries Engine programıyla mouse’larının renklerini ve oyun ekipmanlarının tasarımını belirleyebiliyor. Üst düzey teknoloji hizmeti veren marka, aynı zamanda bu program ile oyuncuların, ekipmanlarına bu tarz küçük dokunuşlar yapmasına imkan tanıyor.