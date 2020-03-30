SteelSeries 2020’ye damga vurmaya devam ediyor

Oyun dünyasının teknoloji devi SteelSeries yeni oyuncu ekipmanlarının tanıtımını yapmaya devam ediyor. Oyuncular tarafından olumlu dönüşler alan ürünler birçok ürünü geride bırakarak oyun dünyasında üst sıralara ulaştı. Şimdiden oyuncuların gözdesi olmayı başaran oyuncu ekipmanlarının mottolarından biri ise oyuncuların, oyun dünyasını renklendirmek.

Bu ekipmanlar arasında yer alan Rival 3, Apex 3, Apex 5 ürünleri tasarımlarıyla birlikte oyuncuların beğenisini kazanmayı başardı. Her birinin ayrı detayı olan ekipmanlara tanıtım videosunda SteelSeries’in yine çok beğeni toplayan Artics 1 Wireless ve Artics 1 oyuncu ekipmanları eşlik ediyor. Birbirinden farklı ürünlerin ön plana çıkan özellikleri tanıtım videosunda tek tek gösteriliyor.

2020 SteelSeries RGB aydınlatma farkı ile oyun dünyası renkleniyor

SteelSeries tarafından ürünler oyun dünyasına sunulduğu zaman oyuncularla paylaşılan tanıtım videosundaki tasarım oda, 2020 oyuncu ekipmanları ile donatılmış bir şekilde izleyicilerle buluştu. Glow Up tanıtım videosunda tüm oyuncu ekipmanları yakından incelendi.

Oyuncuların, odalarını renklendirerek oyun dünyalarına hareket katmalarına dikkat çeken videoda Rival 3, Apex 3, Apex 5 ön plana çıkıyor. Oyun dünyasını renklendirme SteelSeries RGB aydınlatma sistemi ile etkili oluyor.

Rival 3’de bulunan yeniden tasarlanan aydınlatma sistemi, diğer ürünlerle senkronize olabilme özelliği ve 16.8 milyon renk yansıtan 3 bölgeli RGB aydınlatma sunuyor. Apex 3’de ise parlak gökkuşağı RGB aydınlatma efektleri ve birçok renk bulundurma şeması ise oyuncu klavyesinin özelleştirilmesini sağlıyor. Apex 5 ise milyonlarca renk seçeneği ile muazzam oyuncu odanızı renklendiren ürünlerden biri olmak için oyun dünyasına sunuldu.



