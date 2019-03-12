Çeşitli oyunları zaman zaman ücretsiz hale getirerek kullanıcılarına sürprizler yapan Steam, 6 TL'ye satılan Camp Sunshine adındaki korku oyununu ücretsiz hale getirdi. Düşük grafiklerine rağmen üst seviyede korku deneyimi yaşatan Camp Sunshine Steam üzerinde tamamen ücretsiz olarak indirilebilir durumda

Kedi fare kovalamacası şeklinde tasarlanan Camp Sunshine, 16 bit'lik bir RPG korku oyunu olsa da detaylı sesleri ve ışıklandırmasıyla dikkat çekiyor.

Steam üzerinde 6.2 TL'ye satılan oyun Mac ve Windows üzerinden ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor.

DHA