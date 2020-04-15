Steam, Ücretsiz Total War: Shogun 2 Dağıtacak

Valve oyun platformu Steam tarafından Total War: Shogun 2 oyununun ücretsiz olarak dağıtılacağı ortaya çıktı. SteamDB’ye göre, 27 Nisan ile 1 Mayıs tarihleri arasında oyunu bir kez kütüphanesine ekleyenler, bu oyuna tamamen sahip olacak. Oyunun şu anki fiyatının ise 105 TL olduğunu belirtelim.

2011 yılında piyasaya sürülmüş olan gerçek zamanlı ve sıra tabanlı strateji harmanı Shogun 2, tarihi Total War oyunları arasında en beğenilenlerden birisi. Bitmeyen bir savaşla bölünmüş 16. yüzyıl Feodal Japonya’sında geçen oyunda 10 efsanevi savaş lordunun mücadelesinin ortasına düşüyorsunuz. Tabii ki bunlardan sadece birisini yükseltmek sizin elinizde.

Oyuna ücretsiz sahip olmak içinse 2 hafta kadar sabretmeniz gerekiyor.