Endonezya, içerik denetleme yasalarına ve lisans kurallarına uymayan şirketleri yasaklamaya başladı. Bu şirketlerin arasında Yahoo, PayPal, Steam ve Epic Games gibi popüler hizmetlerin olduğu ifade edildi.

Endonezya’da yürürlüğe alınan yeni yasayla, ülkede faaliyet göstermek isteyen şirketlerin yerine getirmesi gereken birtakım zorunluluklar bulunuyor. Yasaya göre şirketler, ülkenin veritabanına kaydolmak ve “kamu düzenini bozan” içeriği kaldırmak zorunda. Endonezya ayrıca kullanıcı verilerine erişmek de istiyor.

Google, Meta ve Amazon gibi dev firmaların ülkede faaliyet göstermek için bu kurallara uyduğu ve veritabanına kaydolarak lisans aldığı ifade edildi. Ancak Yahoo, PayPal ve Steam dahil onlarca şirket ise yasaya uymayacak gibi görünüyor.

Endonezya İletişim Bakanlığı yetkilisi Semuel Abrijani Pangerapan, yasaklanan firmalarının tamamına kapının açık olduğunu söyledi. Kurallara uymayan şirketlerin lisans alarak faaliyete geçebileceğini ifade etti.

Ülkede Valve (doğal olarak Steam) erişim yasaklandığı için Dota2 ve Counter-Strike gibi popüler oyunlar oynanamıyor. Ayrıca Epic Games’in yasaklanmasına bağlı olarak Fortnite sunucuları da devre dışı bırakıldı. Benzer şekilde ödeme devi PayPal’e erişim kapatıldı ve binlerce serbest çalışan ortada kaldı. PayPal, Epic Games ve Valve gibi devlerin Endonezya’daki faaliyetlerine devam edip etmeyeceği ise belirsiz. Ancak binlerce kullanıcı şimdiden tepkilerini Twitter’dan göstermeye başladı.

Kaynak: shiftdelete