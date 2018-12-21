Uzun süredir beklenen Steam kış indirimleri sonunda başladı. 3 Ocak tarihine kadar sürmesi beklenen indirim kampanyasının başlamasıyla birlikte pek çok Oyunun fiyatlarında ciddi indirimler yapıldı.

Fiyatı düşen oyunlardan öne çıkanlar ise şöyle:

Grand Theft Auto V - 84,50 TL

XCOM 2 - 54,75 TL

Monster Hunter: World - 131,34 TL

Jurassic World: Evolution - 53,50 TL

Pathfinder: Kingmaker - 45,75 TL

Assassin's Creed Odyssey - 154,50 TL

Street Fighter V - 23,99 TL

Dark Souls III - 44,75 TL

NBA 2K19 - 170 TL

PlayerUnknown's Battlegrounds - 58,29 TL

Fallout 4 - 66,50 TL