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Steam kış indirimleri başladı! Hangi oyun yüzde kaç indirime girdi?

Steam'in merakla beklenen kış indirimleri sonunda başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kış İndirimleri adı altında binlerce farklı oyunda yüzde 90'a varan indirimler yapılacak. Steam kış indirimlerinde hangi oyunlar, yüzde kaç indirime girdi?

21 Aralık 2018, Cuma 15:57
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Steam kış indirimleri başladı! Hangi oyun yüzde kaç indirime girdi?

Uzun süredir beklenen Steam kış indirimleri sonunda başladı. 3 Ocak tarihine kadar sürmesi beklenen indirim kampanyasının başlamasıyla birlikte pek çok Oyunun fiyatlarında ciddi indirimler yapıldı. 

Fiyatı düşen oyunlardan öne çıkanlar ise şöyle:

Grand Theft Auto V - 84,50 TL

XCOM 2 - 54,75 TL

Monster Hunter: World - 131,34 TL

Jurassic World: Evolution - 53,50 TL

Pathfinder: Kingmaker - 45,75 TL

Assassin's Creed Odyssey - 154,50 TL

Street Fighter V - 23,99 TL

Dark Souls III - 44,75 TL

NBA 2K19 - 170 TL

PlayerUnknown's Battlegrounds - 58,29 TL

Fallout 4 - 66,50 TL

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