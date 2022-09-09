Steam haftanın en çok satanlar listesi belli oldu

Steam, haftalık en çok satanlar listesini kullanıcılarıyla paylaşmaya devam ediyor. Uzunca bir süredir Steam Deck’in zirveye demir attığı ve geçtiğimiz hafta Hogwarts Legacy‘nin damga vurduğu liste bir süre önce yenilendi.

Steam hakkında paylaştığı verilerle ön plana çıkan SteamDB, haftanın en çok satanlar listesini güncelledi. Buna göre Valve’ın el konsolu Steam Deck, geçtiğimiz hafta da zirvede yer aldı. 28 Şubat 2023’te çıkması planlanan Destiny 2: Lightfall + Annual Pass ise ikinci sıradan kendine yer buldu.

Listenin üçüncüsü F1 Manager 2022 olurken, 12 Ağustos’ta çıkış yapan Marvel’s Spider-Man Remastered ise dördüncü sırada yer aldı. Buna ek olarak 22 Mart 2019’da oyuncuların beğenisine sunulan Sekiro: Shadows Die Twice – GOTY Edition beşinci sırada karşımıza çıktı. Harry Potter evreninde geçen Hogwarts Legacy ise ön sipariş sayılarıyla ikinci haftasında dokuzuncu sırada bulunuyor.

Steam geçtiğimiz haftanın en çok satanları listesi şöyle;

Steam Deck

Destiny 2: Lightfall + Annual Pass

F1 Manager 2022

Marvel’s Spider-Man Remastered

Sekiro: Shadows Die Twice – GOTY Edition

Dead by Daylight – Resident Evil: PROJECT W Chapter

Cult of the Lamb

Titanfall 2

Hogwarts Legacy

Red Dead Redemption 2

Kaynak: Shiftdelete