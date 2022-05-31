Steam haftanın en çok satanlar listesi açıklandı!

Steam, haftanın en çok satanlar listesini oyuncularla paylaşmaya devam ediyor. Son dönemde Steam Deck ve Elden Ring’in damga vurduğu liste bir süre önce güncellendi. İşte Steam haftanın en çok satanlar listesi…

Steam haftanın en çok satanlar listesi

FIFA 22‘nin standart sürümü geçtiğimiz hafta Steam‘de yüzde 84’lük bir indirime girdi. Kullanıcılar, bu duruma büyük ilgi gösterirken, platformun en çok satanlar listesi de bu yönde şekillendi. Oyun, iki hafta önce sekizinci sıradayken, geçtiğimiz hafta dördüncü sıraya kadar yükseldi.

Listede liderlik koltuğunda 17 Mayıs 2022‘de çıkış yapan hayatta kalma temalı V Rising oturuyor. Aynı zamanda ikinci sırada Valve’ın el konsolu Steam Deck ve üçüncü sırada ise Elden Ring karşımıza çıkıyor.

Steam geçtiğimiz haftanın en çok satanları listesi şöyle;

V Rising

Steam Deck

Elden Ring

FIFA 22

My Time at Sandrock

V Rising – Founder’s Pack: Eldest Bloodline

Valve Index VR Kit

Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+ – VIP Edition

No Man’s Sky

Sniper Elite 5

Kaynak: shiftdelete