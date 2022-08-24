Steam, haftalık en çok satanlar listesini kullanıcılarıyla paylaşmaya devam ediyor. Son dönemde Steam Deck el konsolunun damga vurduğu liste bir süre önce yenilendi. İşte Steam haftanın en çok satanlar listesi…

Steam hakkında paylaştığı verilerle ön plana çıkan SteamDB, haftanın en çok satanlar listesini güncelledi. Buna göre Valve’ın el konsolu Steam Deck, geçtiğimiz hafta da zirvede yer aldı. 12 Ağustos’ta çıkış yapan ve tüm dünyada ses getiren Marvel’s Spider-Man Remastered ise ikinci sıradaki yerini korudu.

Listenin üçüncüsü 11 Ağustos’ta çıkışını gerçekleştiren Cult of the Lamb olurken, dördüncü sırada 9 Ağustos’ta çıkış yapan Farthest Frontier yer aldı. Beşinci sırada ise Stray bulunuyor.

Steam Deck

Marvel’s Spider-Man Remastered

Cult of the Lamb

Farthest Frontier

Stray

FIFA 23

ELDEN RING

Ready or Not

Valve Index VR Kit

CS:GO Prime Status Upgrade (Paket)

Kaynak: Shiftdelete