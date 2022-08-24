Steam, haftalık en çok satanlar listesini kullanıcılarıyla paylaşmaya devam ediyor. Son dönemde Steam Deck el konsolunun damga vurduğu liste bir süre önce yenilendi. İşte Steam haftanın en çok satanlar listesi…
Steam hakkında paylaştığı verilerle ön plana çıkan SteamDB, haftanın en çok satanlar listesini güncelledi. Buna göre Valve’ın el konsolu Steam Deck, geçtiğimiz hafta da zirvede yer aldı. 12 Ağustos’ta çıkış yapan ve tüm dünyada ses getiren Marvel’s Spider-Man Remastered ise ikinci sıradaki yerini korudu.
Listenin üçüncüsü 11 Ağustos’ta çıkışını gerçekleştiren Cult of the Lamb olurken, dördüncü sırada 9 Ağustos’ta çıkış yapan Farthest Frontier yer aldı. Beşinci sırada ise Stray bulunuyor.
Steam Deck
Marvel’s Spider-Man Remastered
Cult of the Lamb
Farthest Frontier
Stray
FIFA 23
ELDEN RING
Ready or Not
Valve Index VR Kit
CS:GO Prime Status Upgrade (Paket)
Kaynak: Shiftdelete