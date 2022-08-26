Steam baştan aşağı değişiyor

Popüler oyun servisi Steam, mobil uygulamasını değiştirmeye karar verdi. Çok daha şık ve kullanışlı bir tasarıma geçiş yapacak olan Steam uygulaması, beta programıyla birlikte bu tasarımı test etmenize fırsat tanıyor.

Steam’in hem Android hem de iOS uygulaması yıllardır tasarım değişikliği almadı. Zaman zaman güvenlik güncellemeleri ve hata düzeltmeleri yayınlanmış olsa da, tasarım daha büyük ekranlı telefonlar için kullanım ömrünü tamamladı.

Yeni Steam uygulaması, Valve’ın taşınabilir el konsolu Steam Deck’teki arayüze benziyor. Steam Deck’te SteamOS isimli bir işletim kullanılıyor olsa da, ekran boyutuyla telefonlara da hitap eden bir tasarıma yer veriyor. Yeni Steam ayrıca QR kodla oturum açma, daha gelişmiş bildirimler ve kütüphane kazanıyor.

Yeni uygulama çok daha akıcı olmasına rağmen, birkaç özelliğin ön plana çıktığını göz ardı etmeyelim. İlk olarak, bildirim sistemi tamamen değiştirildi. Artık arkadaş listesinde neler olup bittiğini kolaylıkla görebilirsiniz.

İkinci olarak ise kütüphane görünümü çok daha detaylı bir arayüz kazandı. Sahip olduğunuz oyunları gösteriyor ve aynı zamanda denemek isteyebileceğiniz yapımları keşfetmenize yardımcı oluyor.

Android ve iOS için başlatılan beta programına bu linkten kaydolabilirsiniz. Steam, kullanıcılardan geri bildirim alarak uygulamayı güncelleyeceğini ve kararlı sürümü yayınlayacağını söyledi.

Kaynak: Shiftdelete