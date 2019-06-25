Steam 2019 'Yaz İndirimleri' başladı

Dünyanın en büyük oyun platformu olan Steam kullanıcılarının merakla beklediği tarih belli oldu.

Steam Yaz İndirimleri 25 Haziran'da (bugün) başladı.

Steam Database Twitter hesabından yapılan açıklama: Steam Çin ve başka kaynaklar tarafından tarih onaylandı. Buna göre; indirimler Çin'de 26 Haziran'da, İngiltere'de 25 Haziran'da başlayacak. Diğer ülkelerde de yakın tarihlerde başlaması muhtemel.

Steam bünyesinde 30 bini aşkın oyun bulunuyor. Ayrıca 21 bin civarında da DLC yer alıyor.

Steam oyun dağıtım platformu üzerinde geçtiğimiz 2018 yılı içerisinde toplamda 9.300 oyun yayınlanırken bir önceki yıl olan 2017 yılında ise yine aynı platform üzerinde 6.700 oyun yayınlanmış.