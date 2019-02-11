Marmarisli Muaythai sporcusu İlknur Kurt başarılarına bir yenisi ekledi. Adana’da düzenlenen Star Fight Arena-2 Muay Thai Profesyonel gala müsabakasında İlknur Kurt rakibi Sultan Ünal’ı 3-0 yenerek şampiyon oldu. Kurt iki ay önce Adana’da düzenlenen organizasyonda rakibi Sultan Ünal’ı yenmişti. Hedeflerine yavaş yavaş yaklaştığını belirten başarılı sporcu Kurt, ”Cuma günü Adana’da düzenlenen organizasyonda rakibim Sultan Ünal ile rövanş maçı yaptık. Daha önce bana meydan okumuştu. Ben kendime güvenerek tekrar ringe çıktım. Müsabakayı kazandım. Babam ve aynı zamanda antrenörüm Ahmet Kurt’la bu duruma çok sevindik. İkimiz de durmadan çalıştık. Ve başarıya ulaştık. Mutluyum, gururluyum Türkiye Şampiyonası’nı kazanırsam Dünya Şampiyonası’na gideceğim. Şimdi ona hazırlanıyorum. Hedeflerime yavaş yavaş ulaşıyorum" dedi.

İHA