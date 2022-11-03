Ferencvaros, UEFA Avrupa Lig H Grubu 6. haftasında Trabzonspor ’a deplasmanda 1-0 mağlup olmasına rağmen grup lidere olarak adını son 16'ya yazdırdı.

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Macar ekibinin Rus Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, “İyi bir takıma karşı oynadık. Deplasmanda tabii ki biz de kazanmak istedik, onlar da kazanmak istedi. İyi bir maç oldu. Grup lideri olarak bir üst tura çıktığımız için mutluyuz. 47 yıl aradan sonra grup lideri olarak gruptan çıkma başarısı gösterdik” diye konuştu. (İHA)