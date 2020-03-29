Beşiktaş'ta kiralık geçirdiği sezonda beklentileri karşılayamayan Abdoulay Diaby, sezon sonunda eski takımı Sporting'e dönecek.

Sporting'in yeni teknik direktörü Ruben Amorim'in yeni sezonda Diaby'yi kadrosunda düşünmediği belirtiliyor. Bu durumda Diaby'nin yeni rotasının Belçika olması bekleniyor.

Daha önce formasını giydiği Brugge'ün listesine giren Diaby'yi RTBF'nin haberine göre bir başka Belçika ekibi Standard Liege de listesine aldı.

Beşiktaş'ta 23 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergileyebilen Diaby, sezon sonunda Belçika kulüplerinin öncelikli transfer hedefi olacak.