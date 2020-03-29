Standard Liege'in hedefinde Diaby var

Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı ve bonservisinin olduğu Sporting'in de kadrosunda düşünmediği Abdoulay Diaby için Brugge'ün ardından Standard Liege de devreye girdi.

29 Mart 2020, Pazar 17:55 Son Güncelleme:
- A +
Standard Liege'in hedefinde Diaby var

Beşiktaş'ta kiralık geçirdiği sezonda beklentileri karşılayamayan Abdoulay Diaby, sezon sonunda eski takımı Sporting'e dönecek. 

Sporting'in yeni teknik direktörü Ruben Amorim'in yeni sezonda Diaby'yi kadrosunda düşünmediği belirtiliyor. Bu durumda Diaby'nin yeni rotasının Belçika olması bekleniyor. 

Daha önce formasını giydiği Brugge'ün listesine giren Diaby'yi RTBF'nin haberine göre bir başka Belçika ekibi Standard Liege de listesine aldı. 

Beşiktaş'ta 23 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergileyebilen Diaby, sezon sonunda Belçika kulüplerinin öncelikli transfer hedefi olacak.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...