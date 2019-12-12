UEFA Avrupa Ligi bülteninde canlı bahis oynanabilecek karşılaşmalardan biri olan Standard Liege – Arsenal mücadelesine her zaman olduğu gibi Misli.com’da canlı bahis yapabileceksiniz. Üstelik canlı bahis kayıplarınızda %10’a varan iade yalnızca Misli.com’da.

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Premier Lig’de kötü günler geçiren Arsenal geçici teknik direktörü Fredrik Ljungberg ile ilk galibiyetini 3-1’lik skorla West Ham deplasmanında aldı. Ljungberg’in ilk hedefi de takımın kendine olan güvenini geri getirmek. 9 maçlık galibiyetsizlik serisinin ardından deplasmanda alınan bu skor ilerisi için ümit verebilir. Ancak bu performansı Avrupa Ligi’nde de sürdürerek yoluna devam etmek isteyen Topçuları Belçika’da zorlu bir maç bekliyor. 7 puanla 3. sırada bulunan ev sahibi ekip kendini son maçta ikinci sıraya atmak için elinden geleni yapacak. Tabi sadece galibiyetle iş bitmiyor. Frankfurt’un da evinde puan kaybetmesini bekleyecekler.

CANLI BAHİS İÇİN ANAHTAR İSTATİSTİKLER

- Arsenal’in gruptaki 5 maçının 4’ünde ilk yarı gol oldu.

- Standart Liege’in gruptaki son 3 maçında karşılıklı gol oldu.

- Standart Liege evinde bu sezon çıktığı tüm maçlarda gol attı.

- Arsenal Premier Lig ve Avrupa Ligi’nde çıktığı 21 maçın 17’sinde gol yedi.

- Arsenal’in gruptaki son 3 maçında karşılıklı gol oldu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com’dan canlı bahis ve tek maç seçenekleriyle oynanabilecek mücadeleyi kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %40’ı Arsenal’in kazanacağını düşünüyor. Karşılaşmada diğer öne çıkan bahisler ise 2.5 gol üzeri, karşılıklı gol ve deplasman ekibi 1.5 gol üstü olarak göze çarpıyor.