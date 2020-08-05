Stale Solbakken’e göre UEFA saygı göstermedi

Başakşehir'in rakibi Kopenhag’ın teknik direktörü Stale Solbakken, Başakşehir’e Türkiye’de 1-0 yenildikleri ilk maçın seyircili oynandığını belirterek, bu akşamki mücadelenin taraftarsız oynanacak olmasına tepki gösterdi.

Solbakken, “İstanbul’da büyük bir seyirci baskısı gördük. Danimarka’da belli kurallara göre tribüne seyirci alınıyor. Ancak UEFA, hiçbir şekilde bu talebimizi görmedi. Biz salgın döneminde Türkiye’ye gidip maçımızı oynadık ama UEFA, bize aynı saygıyı göstermedi” yorumunu yaptı.